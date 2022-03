Comment la ministre des Affaires étrangères manifeste la solidarité de la Belgique.

Sophie Wilmès s’est rendue lundi à la frontière entre l’Ukraine et la Pologne, à une journée de marche de la ville de Lviv. La vice-Première ministre, accompagnée du secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, Sammy Mahdi (CD&V), a rencontré quelques femmes et enfants qui arrivent dans le froid et la neige au poste-frontière de Shehyni.