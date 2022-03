Le 20 mars dernier, le corps démembré d'une femme a été retrouvé au bord d’une route près de la ville italienne de Brescia. Très vite le médecin légiste avait affirmé qu'il s'agissait de Charlotte Angie, strip-teaseuse italo-néerlandaise et star du porno âgée de 26 ans. Mieux connue sous son nom de scène, Carol Maltesi, son corps avait pu être identifié en raison de plusieurs tatouages.

La police avait alors tourné ses soupçons vers Davide Fontana (43 ans), un voisin qui serait l’ex-compagnon de la jeune femme. Si dans un premier temps le suspect niait toute implication, la police avait néanmoins remarqué des contradictions dans sa déposition et avait dès lors décidé de poursuivre son interrogatoire. Ce lundi soir, l'homme a fini par reconnaître son meurtre. Dans ses aveux aux forces de l'ordre il explique que, lors d'une dispute, il aurait frappé son ancienne partenaire à la tête causant ainsi sa mort. Il a ensuite décidé de découper le corps de Carol Maltesi en 15 morceaux qu'il a placé dans quatre sacs-poubelles qu'il a mis dans son congélateur.

Il a finalement décidé de se débarrasser du corps le week-end dernier en jetant les sacs dans un ravin dans un village près de Brescia, dans le nord de l’Italie. Le corps avait ensuite été découvert par un randonneur, puisque la main de la jeune femme dépassait de l'un des sacs. Le randonneur a expliqué avoir été choqué par la manucure de la victime, de longs ongles vernis avec des paillettes.

Carol Maltesi était considérée comme l'une des stars montantes du porno par la presse italienne. Elle avait disparu depuis un mois et ses fans avaient très vite remarqué son absence puisqu'elle n'avait plus rien posté sur ses réseaux sociaux et sa page professionnelle. Elle était également supposée participer à un spectacle érotique en mars.