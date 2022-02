Donald Trump annonce son arrivée depuis des mois. Cette fois, ça y est. Ou presque... Truth Social, le réseau social créé par l'ex-président américain en est à la phase finale. Sa sortie, prévue le 21 février, a été reportée et la plateforme devrait être officiellement disponible fin mars. Mais plusieurs centaines de personnes ont déjà pu télécharger l'application afin de la tester et les premières images du réseau social font déjà beaucoup de bruit.

Pensé comme un genre de Twitter non censuré, Truth Social permet à ses utilisateurs de poster, de partager et d'aimer des messages (appelés... "truth"). Ils peuvent également s'abonner aux comptes d'autres utilisateurs. Celui de Donald Trump comptait plus de 300 abonnés mercredi, selon une capture d'écran consultée par Reuters. C'est environ 300.000 fois moins que le nombre de followers que l'ancien locataire de la Maison Blanche avait sur Twitter avant de se faire bannir. Mais son nombre d'abonnés risque toutefois d'exploser rapidement une fois l'application disponible pour tous.

"Préparez-vous !"

Les partisans de Donald Trump sont en effet nombreux à attendre avec impatience la sortie de l'application. Bon nombre d'entre eux ont d'ailleurs annoncé leur intention de quitter Facebook et Twitter une fois le nouveau réseau social disponible. Et Donald Trump semble lui aussi pressé de retrouver une tribune. "Préparez-vous ! Votre président préféré vous verra bientôt !", peut-on lire sur son compte Truth Social. Un message qui, aussitôt posté sur la plateforme, a été repartagé par le clan Trump sur les réseaux sociaux comme Instagram et Twitter. Il n'en fallait pas plus aux détracteurs de Trump, qui n'ont pas manqué de souligner l'ironie de la situation.

Un faux Twitter ?

Les plus fins observateurs n'ont pas non plus manqué de souligner les similitudes de l'application avec Twitter. Du principe même de l'application à son design, Truth Social semble en effet s'être librement inspiré des codes du réseau social à l'oiseau bleu et n'en être qu'une simple copie, comme l'ont relevés plusieurs médias, dont Newsweek, qui estime que l'application "semble presque identique à Twitter". Selon MSNBC, la "tentative désespérée de l'ancien président de créer une plateforme de médias sociaux à tendance conservatrice a eu du mal à décoller". Le média considère l'application comme un échec, "comme tant d'autres entreprises de Trump".

"Cela lui a pris je ne sais combien de millions de dollars et un an pour changer une icône de vérification bleue en rouge", s'est moqué l'humoriste et présentateur américain Jimmy Kimmel. "En fait, Donald Trump a fait un faux Twitter pour pouvoir poster. Voilà ce qu'on devrait faire : on le laisse construire un faux bureau ovale, on lui dit qu'il est de nouveau président et tout le monde gagne !", a continué l'animateur.