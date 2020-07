Le président de Huawei au Royaume-Uni John Browne, ancien patron de BP, a démissionné de son poste, alors que le gouvernement britannique s'apprête à exclure mardi après-midi le géant chinois des télécoms de la 5G, annonce l'agence de presse Reuters, relayant une information de SkyNews.

"Lorsque Lord Browne est devenu président du conseil d'administration de Huawei UK en 2015, il a apporté avec lui une riche expérience qui s'est avérée essentielle pour garantir l'engagement de Huawei en matière de gouvernance d'entreprise au Royaume-Uni", a commenté un porte-parole de Huawei.

Le gouvernement britannique s'apprête à annoncer mardi un durcissement de sa position face au géant chinois des équipements télécoms, qu'il devrait exclure de son réseau 5G au risque d'exacerber les tensions avec Pékin.

Le Premier ministre conservateur Boris Johnson préside mardi le conseil de sécurité national (NSC) qui devrait sceller le sort de Huawei, après des mois de fortes pressions de l'administration Trump. Celle-ci accuse le chinois d'espionnage pour le compte de Pékin, ce que nie le principal intéressé.

D'après la presse britannique, le gouvernement va interdire l'installation de nouveaux équipements Huawei dans son réseau télécom dès l'an prochain.

La semaine dernière, le gouvernement avait laissé entendre un durcissement de sa position, mettant en avant le risque sécuritaire que peut représenter la présence de l'équipementier chinois dans ses infrastructures, alors qu'il avait en janvier choisi de laisser à Huawei une part limitée dans son futur réseau 5G.

Un bannissement de Huawei imposerait aux opérateurs locaux de retirer également les équipements du géant chinois de leurs installations pour la 4G, sur lesquels est actuellement construite la 5G.

Les patrons des opérateurs téléphoniques, comme ceux de BT et Vodafone, ont averti qu'un retrait total des équipements Huawei du réseau britannique serait "impossible" sous 10 ans et risquerait d'occasionner des pannes et problèmes de sécurité.