La compagnie SpaceX va envoyer du cannabis dans l'espace. Mais ce n'est pas l'idée d'Elon Musk.

Elon Musk va-t-il envoyer du cannabis dans l'espace? Si l'information a circulé sur internet ce week-end, les choses sont en réalité un peu plus complexes. La société SpaceX, dont le fantasque Elon Musk est à la tête, a annoncé qu'elle enverrait du cannabis - via sa capsule Space X Dragon, dont le prochain voyage est prévu en mars 2020 - aux astronautes en mission à bord de la Station spatiale internationale (ISS). Mais si l'idée peut faire sourire, le but est tout sauf récréatif.

En partenariat avec l'entreprise agro-technologique Front Range Biosciences, basée dans le Colorado, Space X va se charger de l'acheminement des plans de chanvre dans l'espace. Une fois sur place, ces cultures qui contiennent une faible teneur en THC (la cellule psychoactive du cannabis) seront placés dans un incubateur pendant 30 jours, surveillées à distance par des équipes de BioServe Space Technologies de l'Université du Colorado.

Les plantes seront ensuite renvoyées vers la terre, où les effets du rayonnement spatial et de la microgravité seront analysés. "La science soutient la théorie selon laquelle les plantes subissent des mutations dans l’espace", expliquait le PDG de Front Range, Jonathan Vaught. L'occasion de vérifier. Le chanvre peut servir à la fabrication de papier, de vêtements, de plastiques biodégradables ou encore d'aliments pour animaux.

Si l'information liant Elon Musk au "cannabis de l'espace" a été partagée à de nombreuses reprises au cours des derniers jours, cette expérience n'est donc pas le fait de l'entrepreneur milliardaire. Même si beaucoup de médias ont rapidement fait la raccourci, la tête pensante de Tesla ayant déjà eu un passif avec le cannabis, comme lorsqu'il en avait consommé en direct alors qu'il était l'invité du podcast américain à succès de Joe Rogan.