Nous vous en parlions hier, Stefan a fait preuve d'une incroyable honnêteté en rendant un sac à dos contenant plus de 16 000€ à son propriétaire.

L'Allemand de 51 ans raconte sa drôle d'aventure: "La veille de Noël à 23h30, j'étais avec mon chien et j'ai trouvé un sac à dos devant l'arbre. J'ai pensé qu'il était tombé d'un vélo", commence-t-il.

"J'ai regardé à l'intérieur. Il y avait un portefeuille, des clés, un transpondeur et une enveloppe brune. Dans l'enveloppe, il y avait de l'argent. Des billets de 50 et de 100 euros", continue-t-il quelque peu amusé.

Et alors qu'il aurait pu être tenté de garder l'argent pour lui, il a décidé de contacter la police pour rendre le sac à dos à son propriétaire:



"J'ai appelé la police. On m'a demandé combien j'avais trouvé: 'Plus de 16 000€ !' La policère a dit: 'Répétez ?' J'ai dit '16 225€'''. On m'a répondu : 'c'est incroyable'".

Stefan a même refusé la récompense "parce que c'était Noël" avait écrit la police de Krefeld sur Facebook.

Voilà une bien belle action dans l'esprit de Noël.