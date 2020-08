Celui qui fut l'un des architectes de la campagne présidentielle du magnat new-yorkais en 2016 est accusé d'avoir, avec trois autres responsables du site "We Build The Wall" ("Nous construisons le mur"), "détourné de l'argent de centaines de milliers de donateurs", a indiqué la procureure Audrey Strauss dans un communiqué.

Steve Bannon, 66 ans, aurait notamment utilisé des "centaines de milliers de dollars" pour couvrir "des dépenses personnelles", selon ce communiqué.

Les détournements ont commencé en décembre 2018, selon les enquêteurs. Alors qu'ils assuraient aux donateurs que tout l'argent levé via le site servirait à ériger le mur - symbole de la politique de durcissement migratoire de Donald Trump - M. Bannon et les trois autres responsables détournaient une partie des fonds via une organisation à but non lucratif et une société écran, au moyen notamment de fausses factures, ont-ils ajouté.

M. Bannon, ex-responsable du site conservateur Breitbart News, devait être présenté à un juge fédéral new-yorkais dans la journée. Il devra répondre de deux chefs d'accusation, pour fraude et blanchiment d'argent, passibles chacun d'une peine maximale de 20 ans de prison.

Ont aussi été inculpés et arrêtés, selon le communiqué de la procureure: Brian Kolfage, 38 ans, fondateur du site "We Build The Wall", Andrew Badolato, 56 ans, et Timothy Shea, 49 ans.

Les deux premiers devaient comparaître jeudi devant des juges fédéraux de Floride, tandis que M. Shea était attendu dans un tribunal fédéral du Colorado.

Au total, "We Build The Wall" a levé plus de 25 millions de dollars, selon la procureure.