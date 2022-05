Le fil info:

12h00 : Fin de la cérémonie. Emmanuel Macron a regagné l'Elysée où est prévu un événement privé.

11h50 : Emmanuel Macron passe en revue les troupes

Emmanuel Macron, après avoir longuement salué tous ses invités dans la salle de l'Elysée, est sorti dans le parc pour passer en revue les troupes au son de la Marseillaise mais aussi du morceau "Terre et mer" du Bagad de Lann-Bihoué, déjà joué durant le quinquennat pour rendre hommage à des militaires tués en opération au Sahel.

Comme le veut la tradition, dont les origines remontent au Moyen Âge, 21 coups de canon ont été tirés depuis les Invalides.

11h20 : Son discours terminé, Emmanuel Macron défile dans l'Elysée et est félicité par les nombreux invités.

11h10 : Emmanuel Macron s'exprime

Dans son discours, Emmanuel Macron a commencé par remercier ses deux prédécesseurs, Nicolas Sarkozy et François Hollande, de leur présence. Il a ensuite promis un mandat "nouveau" et "différent".

Emmanuel Macron a appelé à "agir sans relâche" pour que la France devienne "une nation plus indépendante" et pour "construire nos réponses française et européenne aux défis de notre siècle". Pour cela, le chef d'Etat a affiché, dans son allocution d'une dizaine de minutes, son ambition de présider avec "une nouvelle méthode" en "planifiant, en réformant, en associant" les Français. Il a fait le "serment de léguer une planète plus vivable et "une France plus forte".

"Agir d'abord pour éviter toute escalade suite à l'agression russe en Ukraine, aider la démocratie et le courage à l'emporter, bâtir une nouvelle paix européenne et une nouvelle autonomie sur notre continent", a lancé Emmanuel Macron.

Agir pour une "société du plein emploi", contre les "inégalités en refondant notre école et notre santé", contre "les insécurités du quotidien, du terrorisme qui rôde toujours", a-t-il décliné.

"Chaque jour du mandat qui s'ouvre je n'aurai qu'une boussole, servir", a-t-il assuré.

"Servir notre pays, miracle de la volonté et de la liberté des hommes. Servir nos concitoyens dont le sens du devoir et l'amour de la patrie sont nos plus sûrs atouts. Servir nos enfants et notre jeunesse (...) à qui je fais le serment de léguer une planète plus vivable et une France vivante et plus forte", a-t-il insisté.

Face aux défis à relever, le chef d'Etat a affiché son ambition d'"inventer une méthode nouvelle, loin des rites et chorégraphies usés", en "planifiant, en réformant, en associant".

"En faisant travailler ensemble le gouvernement, l'administration, le Parlement, les partenaires sociaux, les associations et en associant partout à travers le pays l'ensemble des forces vives, politiques, économiques, sociales et culturelles pour décider et faire", a-t-il esquissé.

11h08 : Emmanuel Macron officiellement investi président de la République pour un second mandat de cinq ans

Le président Emmanuel Macron a été investi président pour un second mandat de cinq ans, dont les défis s'annoncent nombreux, de la réduction de la fracture sociale aux contrecoups de la guerre en Ukraine. Le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, a proclamé les résultats officiels de l'élection présidentielle, devant 450 invités, sous les ors de la salle des fêtes de l'Elysée. Emmanuel Macron a ensuite signé le procès-verbal d'investiture, ouvrant la voie à son nouveau quinquennat.

11h02 : Emmanuel Macron fait à son tour son arrivée dans l'Elysée





11h00 : Brigitte Macron entre dans la salle de cérémonie de l'Elysée

Dans la salle est également présente l'ensemble de la famille d'Emmanuel Macron, ainsi que des amis du président et de son épouse.

10h50 : Les ex-présidents François Hollande et Nicolas Sarkozy font leur arrivée

Un par un ou par groupes, les quelque 450 personnes conviées sont entrées dans la salle des fêtes du palais, où la cérémonie devait débuter à 11H.

Se sont succédé le Premier ministre Jean Castex, ses prédécesseurs Edouard Philippe, Jean-Pierre Raffarin et Manuel Valls, les ministres, de nombreux élus, essentiellement de la majorité comme François Bayrou, les responsables des corps constitués, des académies, des religions...

Les anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande ont également être accueillis dans la salle des fêtes au son du premier mouvement du Concerto pour hautbois de Haendel.

Ils côtoyaient, sous les ors du palais, des soignants, les maires de certaines communes où s'était déroulé le grand débat en 2019, des responsables d'associations, des sportifs comme le Brahim Asloum, champion olympique de boxe, des élèves d'une classe de 6e de l'Oise labellisée JO 2024. Autant d'invités du président qui rappellent les priorités affichées du nouveau quinquennat, dont une réforme de l'hôpital, encore à préciser.