Un phénomène rarissime est en train de se produire dans le ciel au-dessus de nos têtes. Dès ce mardi 14 juin, jusqu'au 27 juin, toutes les planètes du système solaire seront visibles dans le ciel. Vénus, Mars, Jupiter et Saturne le seront à l’œil nu, tandis qu'il faudra se munir de jumelles pour apercevoir Mercure, Uranus et Neptune. Les sept planètes formeront avec la Lune une ligne observable en fin de nuit durant les deux semaines qui arrivent. Le 22 juin aux alentours de 4h du matin sera le point d'orgue du phénomène, car les planètes et la Lune seront rapprochées au maximum ce jour-là. Ne loupez pas l'occasion, car ce n'est qu'en 2124 que cela se reproduira...

Cette manifestation rare s'accompagnera d'une Super Lune, cet instant où "la pleine lune coïncide avec le moment où la Lune s’approche le plus de la Terre sur son orbite elliptique, un point appelé périgée", explique la Nasa. La Terre sera alignée avec le Soleil et la Lune. Cette dernière nous apparaîtra 14% plus grosse que lors d'une pleine lune normale, et 30% plus brillante. Dans ce cas-ci, on appelle aussi cela la Super Lune des fraises, simplement parce qu'elle se produit à la période où les fraises sont prêtes à être récoltées.

Pour observer cette Super Lune depuis la Belgique, il faudra attendre la tombée de la nuit ce mardi. Le mieux pour profiter pleinement du phénomène est de se trouver dans un endroit sombre. Les conditions devraient être idéales ce soir pour admirer la Lune, étant donné que le ciel devrait être bien dégagé.