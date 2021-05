Parmi les arrivants se trouvait un nourrisson, qui a été sauvé des eaux par un plongeur de la Garde civile espagnole et remis à la Croix-Rouge. Le cliché du sauvetage, publié sur Twitter par la Guadia Civil, a fait le tour des réseaux sociaux, illustrant l'horreur humanitaire qui se déroule à l'entrée de l'Europe.

Le plongeur en question, Juan Francisco, a témoigné auprès du média espagnol El Païs. Il a confié qu'il ne savait pas si le bébé était en vie ou non, au moment où la photo a été prise. "Il était gelé et ne faisait pas de gestes”, raconte-t-il. Le père de l'enfant était également en train de se noyer et ne pouvait pas s'en occuper. Mais d'après les médias espagnols, le nourrisson de deux mois se porte bien.



Juan Francisco a aussi fait part de la situation désolante à Ceuta, et de l'opération particulièrement difficile. "Notre travail habituel consiste à récupérer des corps morts dans les eaux... Mais cette fois, il a fallu sauver des êtres vivants, de tous âges, dans toutes les conditions, et faire le tri entre tellement de gens dans l’eau, entre ceux qui avaient le plus besoin de notre aide", témoigne-t-il auprès d'El Païs.



Le plongeur évoque le fait que les embarcations des migrants sont particulièrement sommaires : "des bateaux gonflables, des bouteilles en plastique vides, et pour certains des “gilets de sauvetage” en liège mal mis qui ne permettaient pas aux gens de garder la tête hors de l’eau”. De nombreux parents étaient attachés à leurs enfants pour ne pas les perdre, comme c’était le cas pour le bébé qu’il a sorti de l’eau.