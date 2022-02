Vladimir Poutine et Emmanuel Macron se sont réunis ce lundi à Moscou afin de tenter une désescalade des tensions dans la crise ukrainienne. Lors de leur rencontre, les deux interlocuteurs se sont installés de part et d'autre d'une table démesurée. Un détail qui a interpellé les internautes qui s'en sont donné à cœur joie sur les réseaux sociaux.

Ce 7 février, le président russe recevait son homologue français au Kremlin à Moscou. La raison de cette rencontre ? Des négociations en vue de calmer la situation explosive autour de l'Ukraine. Des militaires russes ont en effet été déployés par Vladimir Poutine et font craindre au Occidentaux une attaque de grande ampleur.

Pourtant, cet échange russo-occidental on ne peut plus sérieux a été rapidement détourné par les internautes en raison de la table ovale autour de laquelle les deux présidents se sont installés. En effet sa taille, disproportionnée, et la distance entre les deux chefs d'Etat ont beaucoup fait rire des internautes

Voici quelques exemples de ces détournements cocasses: