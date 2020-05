Taïwan va offrir 7,07 millions de masques chirurgicaux à des pays durement touchés par la pandémie de nouveau coronavirus, ont annoncé mardi les autorités.

Il s'agit de son troisième don massif de masques. Selon la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Joanne Ou, 1,3 million de masques sont destinés à l'Union européenne et ses États membres et 2,28 millions aux Etats-Unis.

De plus, 1,09 million d'autres masques iront "aux alliés diplomatiques" de Taïwan et 1,8 million à 16 pays d'Asie du sud et du sud-est, ainsi qu'à l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

Enfin, 600.000 masques sont destinés à l'Afrique, au Moyen-Orient et aux équipes médicales prenant en charge les réfugiés syriens.

Actuellement, les habitants de Taïwan couverts par l'assurance médicale sont autorisés à acheter neuf masques toutes les deux semaines. Taïwan a lancé la semaine dernière un programme permettant à ses citoyens de faire don de masques pour les pays plus durement touchés par la pandémie. Mardi, 3,93 millions de masques avaient ainsi pu déjà être récoltés, les Taïwanais ayant partagé leur quota pour les donner aux plus nécessiteux de l'étranger.

En avril, Taïwan avait déjà donné 16 millions de masques buccaux répartis sur deux vagues.