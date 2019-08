Taïwan se tient prête vendredi pour l'arrivée de la tempête tropicale Bailu, censée faire déferler des pluies torrentielles sur l'est et le sud de l'île ce week-end, selon des sources officielles.

L'agence météorologique locale a émis un avertissement valant dès 14h30 locales (8h30 heure belge).

Selon l'agence, l'oeil de Bailu, actuellement situé à 600 kilomètres au sud-est de Taitung, ville du sud-est de l'île, se déplace à la vitesse approximative de 24 km/h en direction du nord-ouest et de la péninsule de Hengchun, au sud de l'île.

Bailu continue à prendre de l'ampleur et de la vigueur. Elle devrait toucher terre à Taitung samedi, d'après l'agence météo.

Vendredi, plus de 2.000 touristes ont été évacués de la côte à Green Island et Orchid Island (Taitung). Les services de ferry reliant l'île principale de Taïwan et les îles secondaires seront suspendus dès samedi.