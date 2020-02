Donald Trump est arrivé lundi matin en Inde pour une visite d'État de deux jours, où le géant d'Asie du Sud lui a concocté un accueil haut en couleurs avec un meeting géant aux côtés de Narendra Modi puis une escapade au Taj Mahal.

La première journée de ce déplacement est l'occasion d'un pas de deux soigneusement chorégraphié entre le président américain et le Premier ministre indien. Les deux hommes mettent en scène leur alchimie personnelle dans un contexte de frictions commerciales causées par leurs protectionnismes respectifs.

Responsables indiens et américains se réservent les discussions sur le fond des dossiers pour la série d'entretiens bilatéraux mardi à New Delhi. L'Inde est un allié stratégique pour les États-Unis en Asie, qui voient en elle un potentiel contrepoids à la montée en puissance de la Chine dans la région.

"Nous avons hâte d'être en Inde. Nous sommes en chemin et rencontrerons tout le monde dans quelques heures", a tweeté Donald Trump en hindi depuis son avion Air Force One. Narendra Modi est venu en personne l'accueillir à son atterrissage à Ahmedabad, pour le premier voyage officiel de l'actuel locataire de la Maison Blanche dans le pays de 1,3 milliard d'habitants.

Le milliardaire commence son déplacement au Gujarat (ouest), riche État dont est originaire Narendra Modi et que le nationaliste hindou a gouverné jusqu'à son arrivée à la tête de la nation de 1,3 milliard d'habitants en 2014.

Les autorités de la grande ville d'Ahmedabad, mise sur son trente-et-un pour l'occasion, lui ont préparé un "road show" qui fera halte à l'ashram de Gandhi. Cet itinéraire de plusieurs km est jalonné d'immenses affiches célébrant l'amitié entre l'Inde et les États-Unis. Sur des estrades, des artistes vont réaliser des spectacles célébrant la diversité de l'Inde.

Le dirigeant républicain a affirmé la semaine dernière que "six à dix millions de personnes" se presseront pour le saluer le long de ce parcours. Plus modestes, les officiels indiens attendent entre quelques milliers et dizaines de milliers de personnes.

© AFP



"Namaste Trump"

MM. Trump et Modi tiennent à la mi-journée un meeting conjoint dans le plus grand stade de cricket du monde, dont la construction a été achevée pour l'occasion, d'une capacité de 110.000 sièges.

Cet événement, intitulé "Namaste Trump" ("Bonjour Trump" en hindi), est le retour de faveur de l'Indien au président américain pour un grand meeting similaire entre les deux hommes aux États-Unis, "Howdy Modi", organisé à Houston (Texas) en septembre dernier.

Dans la matinée, les gradins du stade Sardar Patel se remplissaient progressivement. Des vendeurs de drapeaux démarchaient à proximité des entrées. De nombreux Indiens s'équipaient en masques représentant le visage de Trump ou Modi.

"J'aimerais que les gouvernements annoncent des liens plus resserrés. Nous espérons aussi que les États-Unis vont assouplir leur système de visas pour la main-d'oeuvre qualifiée. Ils en ont besoin et l'Inde a trop de jeunes qualifiés", a déclaré à l'AFP Maunas Shastri, un doctorant de 28 ans venu assister au meeting.

© AP



Après ce bain de foule, Donald Trump s'envole pour la ville d'Agra et son emblématique Taj Mahal afin d'assister, en compagnie de son épouse Melania, au coucher de soleil sur le somptueux mausolée moghol.

Les autorités indiennes ont relâché d'importantes quantités d'eau dans la Yamuna, le fleuve pollué qui coule au pied du monument érigé au XVIIe siècle par l'empereur Shah Jahan, afin que le couple présidentiel ne soit pas dérangé par les odeurs nauséabondes qui s'en dégagent habituellement.

La venue de Donald Trump en Inde ne devrait pas être l'occasion d'annonces majeures. Les deux pays sont engagés dans un bras de fer commercial depuis l'année dernière mais, faute de terrain d'entente à ce jour, aucun grand accord commercial ne devrait être conclu lors de cette visite.

Washington s'irrite du protectionnisme historique du géant d'Asie du Sud et juge que les entreprises américaines n'ont pas un accès suffisant à son marché intérieur.