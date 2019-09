Le journaliste, Jean-Jacques Bourdin, a interrogé l'islamologue sur les multiples accusations dont il fait l'objet. Pour rappel, Tariq Ramadan est accusé de viol sur deux femmes avec lesquelles il a reconnu des relations sexuelles consenties, selon lui. Il est également visé par d'autres plaintes en France, en Suisse et aux États-Unis.

Lors de l'interview, il est sorti du silence.

"Parlons des faits vous concernant, Tariq Ramadan. Vous avez été mis en examen pour viol sur la personne de madame Henda Ayari, mis en examen pour viol aggravé sur la personne d'une deuxième plaignante, Christelle, et vous avez été placé sous statut de témoin assisté à la plainte de Mounia Rabbouj" indique Jean-Jacques Bourdin à son invité. "A ce propos", continue-t-il, " Si vous vous excusez, celle dernière dit qu'elle retirera sa plainte. Allez-vous vous excuser ?"

"Non. Laissez-moi dire ce que j'ai à dire sur ce cas. Je crois que celle qui doit des excuses, c'est elle. Elle a changé plusieurs fois de versions", lui a alors rétorqué Tariq Ramadan.

Dans un autre passage, l’islamologue a demandé pardon aux musulmans.



"C'est votre vie qui est étalée, alors assumez !" réclame le journaliste. "Je vais l'assumer. Dans ma vie, j'ai été en contradiction avec certains de mes principes et je l'assume", lui répond le Suisse. "La religion est un espace et un cheminement pour être meilleur. Moi, j'ai fait mon examen de conscience. Et à ceux que j'ai déçu dans la communauté musulmane, je leur présente mes excuses", conclut-il.