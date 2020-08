Des images choquantes, que les internautes ne s'attendaient pas à voir, et que nous avons choisi de ne pas diffuser. Samedi dernier, alors qu'il se trouvait à bord de sa voiture à Ploiesti, dans le comté de Prahova, en Roumanie, Tavy Pustiu lance un Facebook live. On y voit le chanteur de 29 ans danser sur une musique tout en fumant une cigarette, pendant que sa femme est au volant de la voiture, loin de se douter qu'il filme ses derniers instants.



Dans la vidéo, on voit le véhicule du couple s'arrêter quelques instants. L'épouse de l'artiste regarde alors à gauche et à droite avant de s'engager sur un passage à niveau, sans manifestement prêter attention au train engagé à vive allure sur les rails. La voiture poursuit sa route, Tavy Pustiu lâche un cri et un regard horrifié alors qu'il aperçoit le train se diriger droit vers lui.



Percuté de plein fouet, le chanteur est décédé sur le coup. Sa femme de 24 ans, transférée dans un hôpital du comté de Prahova, se trouverait dans un état critique. D'autres images du lieu de l'accident, montrent que le toit de la voiture a été complètement arraché.

"L'accident s’est produit en raison du non-respect des règles au passage à niveau", a déclaré un porte-parole de la police roumaine.