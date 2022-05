La ville de Denver, dans le Colorado, a récemment été touchée par une tempête de neige. Les températures ont plongé en quelques heures seulement, passant de 32°C à -1°C en 36 heures. Un manteau blanc de plusieurs centimètres s'est installé sur la ville ce week-end.

Le météorologue de la chaîne de prévision WeatherNation, Steve Glazier, a commenté la situation sur Twitter. "Il a beaucoup neigé cette nuit à Denver ! On s'est couché avec environ deux centimètres et on s'est réveillé avec 15 centimètres de neige", a-t-il écrit.

La situation a également marqué les internautes, dont le compte Twitter "Denver Snow", qui n'a pas hésité à plaisanter à propos de la situation inhabituelle. "Mes concitoyens, je suis de retour", a écrit le compte Twitter une fois les premiers flocons tombés. "Quelle saison ce fut, mes amis. Je suis tellement reconnaissante d'avoir la chance de vous dire au revoir", a ajouté le compte parodique le lendemain.

Les internautes ont aussi été nombreux à réagir, certains ayant dû faire preuve d'ingéniosité pour protéger leurs plantes en les rentrant. C'est le cas de cette personne qui explique avoir réservé son placard à ses plantes suspendues, photo à l'appui.





Le soleil est désormais revenu et la neige commence déjà à fondre, pour le plus grand bonheur des locaux.