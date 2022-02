© Daily Mail

"Ouch: le Partygate tourne en véritable bain de sang après la démission de quatre collaborateurs de Boris Johnson", commente pour sa part le populaire The Sun, premier quotidien britannique en termes de ventes.



"Tempête parfaite: la fête est finie après le départ de quatre collaborateurs du 10 Downing Street", titre quant à lui le Metro.



The Guardian et The Daily Express ont quant à eux privilégié le terme "exode" pour aborder la situation. "Le Premier ministre frappé par un véritable exode de Downing Street après le départ de quatre collaborateurs", commente ainsi The Guardian.