Dans le nord de la Californie, ce sont ainsi 76 centimètres qui sont tombés en 24 heures, rendant les routes impraticables. Plus au nord, le Canada a enregistré des records de températures négatives. Le Golden State et les États du Nevada, de l'Utah, de l'Idaho, du Montana et du Colorado sont en alerte avalanche, la neige accumulée depuis dimanche restant instable, rapporte lundi la chaîne britannique BBC. A l'est de la Californie, le Nevada grelotte sous -48°C de températures ressenties. "Le froid intense du vent peut provoquer des engelures après seulement cinq minutes d'exposition de la peau", ont averti les autorités.

Dans les États de Washington et d'Oregon, le mauvais temps a provoqué des coupures de courant. Mais c'est la Californie qui a été la plus touchée avec, lundi matin (heure locale), 28.000 foyers privés d'électricité, selon le site Power Outage US.

À l'inverse, dans le sud du pays, le Texas fait face à des températures particulièrement élevées pour la saison: un record de 32°C a en effet été enregistré à Wichita Falls, près de la frontière avec l'Oklahoma. À Houston, le mercure indiquait 27°C.

Au Canada, la province d'Alberta et certaines régions de la Colombie-Britannique, la Saskatchewan et du Manitoba ont été placées en vigilance en raison du froid extrême, selon la chaîne CTV News. Dans l'Alberta, des températures ressenties jusqu'à -55°C sont attendues, -40°C dans la Saskatchewan.

À Rabbit Kettle, dans les Territoires du Nord-Ouest, le thermomètre a indiqué -51°C pour la première fois depuis février 2013, a souligné dimanche The Weather Network. D'autres stations météorologiques de la province canadienne ont enregistré jusqu'à -47°C, alors que les moyennes de températures tournent généralement autour des -10°C à -30°C fin décembre.