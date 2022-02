Les tensions entre la Russie et l'Ukraine persistent, malgré les tentatives des Américains et des dirigeants européens pour calmer la situation. Une invasion russe serait "imminente", selon l'ambassadrice américaine à l'ONU. Et si la situation semble plus tendue que jamais, la compagnie aérienne nationale de la Moldavie a tenté de faire sourire quelques personnes.

Un Airbus d'Air Moldova a en effet survolé la Moldavie, pays voisin de l'Ukraine, en épelant le mot "relax" dans le ciel. L'avion, dont l'indicatif d'appel est "Relax", a décollé de Chisinau, la capitale de la Moldavie, pour un vol d'une heure et 40 minutes avant de se poser au même aéroport. Pendant son vol, l'avion se trouvait par moments à seulement 40 kilomètres de la frontière du pays avec l'Ukraine.

De nombreuses personnes étaient connectées sur le site internet flightradar24.com pour suivre le vol. Selon Vice News, on comptait jusqu’à 60.000 curieux. Contacté par le site d'information, un porte-parole du site internet a confirmé qu'il ne s'agissait pas d'une erreur ou d'un bug du site. "L'avion vole en effet selon ce schéma au-dessus de la Moldavie", a-t-il déclaré.

Si le vol n'a probablement pas eu d'effet sur la situation à la frontière ukrainienne, c'est un joli coup de pub pour la compagnie aérienne qui aura malgré tout fait sourire les internautes.