L’attentat du 13 novembre 2015 à Paris a fait 130 morts.

En cinq ans, à dater des attentats de Charlie Hebdo, la France a subi une bonne trentaine d’attaques terroristes qui ont causé 263 morts.

Le 13 novembre 2015, sept attaques terroristes islamistes simultanées plongent la capitale dans un bain de sang. Neuf djihadistes font 130 morts et plus de 350 blessés à Paris, dans la salle de concert du Bataclan (90 morts), aux terrasses de bars et restaurants (39 morts) et près du Stade de France (un mort).

Le 14 juillet 2016, à Nice, un Tunisien fonce dans la foule au volant d’un camion, tuant 86 personnes et en blessant plus de 400.