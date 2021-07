Dans le quartier Saint James de la capitale écossaise, un nouvel hôtel a provoqué son lot de commentaires en raison de son aspect rappelant fortement la forme d'un étron et plus particulièrement l'émoji "caca".

Il a d'ailleurs fallu peu de temps pour que le W Hotel soit baptisé "The Golden Turd" (la crotte dorée) par les habitants. Un compte Twitter dédié a même été créé dans le but de récolter les plus belles photos du bâtiment. Une pétition a d'ailleurs été lancée afin d'accrocher des yeux à la structure et compléter le fameux émoji.

Pourtant, les architectes avaient de toutes autres inspirations à l'esprit lorsqu'ils ont élaboré les plans du W Hotel, rapporte Slate.fr. Au départ, ils se seraient inspirés des bandeaux haute couture Valentino, dont les rubans de soie flottent au-dessus de la tête des mannequins. Ils auraient aussi pensé aux énormes rouleaux de papier des imprimeries dont regorgent cette partie de la ville, pour donner une dimension locale à leur construction.



"C'est un bâtiment qui évoque la joie", a déclaré son architecte James Dilley. "Il a pour but de célébrer Édimbourg en tant que capitale des festivals. Certaines parties de la ville sont plutôt sérieuses, mais ici c'est le contraire. On voulait quelque chose de plus communicatif et expressif, censé rendre les gens heureux."

Des avis défavorables

Bien que la plupart des habitants s'en amusent, la construction de cette "crotte dorée" avait pourtant reçu de nombreux avis défavorables notamment de conseillers en urbanisme de la ville: "Le processus démocratique a été supplanté par une obligation fiduciaire envers les actionnaires, cherchant la maximisation des profits en dépit de tout le reste", a ainsi critiqué David Black, auteur et critique qui se bat depuis des années contre tout développement inapproprié au sein de la ville.