La disparition de ce jeune homme date du 31 mai, jour où il n'a plus donné signe de vie à sa famille. Celle-ci a fait part de son inquiétude via les réseaux sociaux en expliquant que ce n'était pas dans les habitudes de Théo de laisser ses proches sans nouvelles. Le Belge est censé revenir en Belgique dans les prochains jours et pourrait se trouver entre Byron Bay et Melbourne.





Voici l'avis de recherche publié par ses proches sur les réseaux sociaux: