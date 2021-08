Depuis qu'il est parti en mission dans la Station spatiale internationale, Thomas Pesquet a pris l'habitude de nous faire vivre son voyage hors du communs dans l'espace en publiant des photos quasi quotidiennement de là-haut. Dimanche, l'astronaute a dévoilé sur ses différents réseaux sociaux des images d'Ida, l'ouragan qui frappe actuellement les États-Unis et plus particulièrement la Louisiane et la Nouvelle-Orléans, deux états actuellement privés d'électricité.

Thomas Pesquet a ainsi dévoilé plusieurs clichés de l'œil de l'ouragan depuis l'espace. Une vue depuis l'espace qui inquiète le Français. "L'ouragan Ida se prépare à frapper les côtes du golfe du Mexique, et vu d’ici rien de réjouissant, notamment quand on regarde la hauteur des murs de nuage en son centre… Ces tempêtes, toujours plus fréquentes, font toujours plus de dégâts, et on pense à ceux qui la subiront en espérant qu’ils seront préparés et qu’ils resteront sains et saufs."