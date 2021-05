Tous les vols en direction de l'aéroport international Ben Gourion de Tel-Aviv sont déroutés jusqu'à nouvel ordre, ont annoncé jeudi les autorités aéroportuaires israéliennes, après plusieurs jours de tirs de roquettes depuis la bande de Gaza, contrôlée par le mouvement Hamas.

Les avions sont redirigés vers l'aéroport Ramon près d'Eilat, dans le sud d'Israël, ont précisé les autorités aéroportuaires.

Cette décision n'affecte pas pour l'instant les vols en partance de l'aéroport.

Le prochain vol de Brussels Airlines à destination de Tel Aviv, qui devait décoller de Zaventem lundi 17 mai, a été annulé. Cette suppression n'est pas liée à la situation sur place mais intervient en raison d'un faible taux de réservations, explique la porte-parole Wencke Lemmes-Pireaux. Le vol prévu le 24 mai est, lui, maintenu pour l'instant. "Mais nous gardons évidemment un œil sur la situation", ajoute-t-elle.

Les autorités israéliennes avaient suspendu temporairement mardi soir tout le trafic aérien en partance ou à destination de l'aéroport international Ben Gourion de Tel-Aviv, en raison de multiples roquettes lancées depuis la bande de Gaza par les islamistes du Hamas vers la métropole israélienne.

Environ 1.500 roquettes tirées vers Israël depuis la bande de Gaza cette semaine

Mercredi en début de journée, les militaires israéliens avaient indiqué qu'environ 1.000 roquettes avaient été lancées par des groupes armés de Gaza vers Israël, mais tôt jeudi l'armée a fait passer ce total à "environ" 1.500 roquettes.

L'armée israélienne avait plus tôt indiqué avoir ouvert le feu sur un "assaillant" palestinien près de Naplouse, en Cisjordanie occupée, et l'avoir "neutralisé" sans toutefois confirmer son décès ni épiloguer sur les circonstances de ces violences.

Le ministère palestinien de la Santé a confirmé qu'un Palestinien a été tué dans une confrontation avec l'armée israélienne près de cette ville, portant à trois le nombre de morts dans des incidents mercredi entre Palestiniens et forces israéliennes en Cisjordanie occupée.

D'après des sources locales à Naplouse, le Palestinien tué se nommait Mohammed al-Najjar et était âgé de 35 ans. L'"attaque" a aussi fait deux blessés, d'après les militaires israéliens.

Plus tôt en journée, un adolescent de 16 ans, Rachid Abouara, a été tué par des tirs à la tête et à la poitrine dans le village de Aqaba, au nord de la ville de Naplouse, selon le ministère de la Santé palestinien.

L'armée israélienne ne s'est pas exprimée dans l'immédiat sur ce cas.

Et Hussein al-Titi, un Palestinien de 26 ans, a été tué dans des heurts avec l'armée israélienne, dans le camp de réfugiés d'Al-Fawwar, près de la ville palestinienne de Hébron, selon le ministère de la Santé palestinien.

L'armée israélienne a indiqué que les faits s'étaient déroulés durant une "activité opérationnelle", quand "une violente émeute a été déclenchée", au cours de laquelle les soldats ont "repéré un des émeutiers qui s'apprêtait à lancer un bloc sur les troupes depuis un toit". "Les soldats ont réagi en ouvrant le feu", selon un communiqué de l'armée.

Israël intensifie ses raids à Gaza, combat des émeutes sur son sol

Peu après minuit, les alertes à la roquette ont repris dans le sud du pays, mais aussi dans la métropole Tel-Aviv et, pour la première fois depuis le début de l'escalade lundi, jusque dans le nord du pays.

Pendant ce temps, l'aviation israélienne frappait des positions du Hamas dans la bande de Gaza, micro-territoire palestinien peuplé de deux millions d'habitants, ciblant entre autres des locaux liés aux opérations de "contre-renseignement" du Hamas et la résidence d'Iyad Tayeb, un commandant du mouvement.

Le mouvement islamiste avait annoncé mercredi le décès de Wael Issa, chef de sa branche militaire pour la ville de Gaza, la principale de ce territoire palestinien, tandis que les services de renseignement intérieurs israéliens ont annoncé le décès de trois autres ténors de l'organisation.

L'aviation israélienne a aussi pulvérisé une tour de plus de dix étages abritant des bureaux de la chaîne palestinienne Al-Aqsa, créée il y a quelques années par le Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, où le dernier bilan fait état de 67 morts, dont 17 enfants, et près de 400 blessés.

"En représailles au raid sur la tour Al-Shorouk et à la mort d'un groupe de dirigeants", le Hamas a lancé mercredi soir plus d'une centaine de roquettes vers Israël dont plusieurs ont été interceptées par le bouclier antimissiles "Dôme de Fer".

Ces nouvelles frappes ont fait passer à environ 1.500 le nombre de roquettes tirées vers l'Etat hébreu depuis le début de la semaine par différents groupes armés. Et le bilan est passé à sept morts côté israélien, pour un total d'au moins 74 morts et des centaines de blessés en un peu plus de deux jours.