"Tout le monde autour de la table veut la même chose, redonner de la prospérité à la Wallonie": voici le plan pour la relance wallonne Monde François Mathieu © BELGA

Oublié ou presque le "plan de transition" wallon. Oublié ou presque aussi le plan de relance Get Up Wallonia, et ses… 319 mesures pour 7,5 milliards d’euros. Un nouveau plan de relance wallon est arrivé. Les initiatives précédentes - surtout Get Up Wallonia - avaient été, on s’en souvient, critiquées par les partenaires sociaux. Il y a quelques mois, la FGTB (syndicat socialiste) et l’Union wallonne des entreprises (UWE) avaient dit, dans L’Écho, tout le mal qu’ils pensaient de ce plan de relance tel que conçu à l’époque. Trop de saupoudrage, trop de projets, manque de cohérence, on en passe et des meilleures.