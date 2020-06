Six personnes et trois entreprises sont jugées de mercredi à vendredi par le tribunal correctionnel de Reims, soupçonnées d'avoir fourni à des viticulteurs champenois de la main d'oeuvre agricole, essentiellement des migrants, employée dans des conditions indignes.

Les prévenus personnes physiques, responsables de sociétés prestataires de services agricoles et travailleurs indépendants intervenant dans la Marne et l'Aube, sont poursuivis notamment pour "travail dissimulé aggravé et recours au service d'une personne exerçant un travail dissimulé aggravé", "emploi d'étrangers sans titre", "conditions d'hébergement indigne" et "traite d'êtres humains".

L'affaire a débuté en août 2018 lorsque des enquêteurs du Comité opérationnel départemental anti-fraude (Codaf) de la Marne, un service de l'Etat, découvrent chez un prestataire viticole d'Oiry (Marne), près d'Épernay, de nombreux travailleurs clandestins.

Selon le récit des enquêteurs de l'Office central de lutte contre le travail illégal (OCLTI), en charge de l'enquête avec les gendarmes de la SR de Reims et des groupements de la Marne et de l'Aube, ces ouvriers viticoles, dont certains se trouvaient en situation irrégulière, étaient soumis à des cadences quotidiennes éprouvantes et percevaient une rémunération "insignifiante". Certains d'entre eux ne recevaient même aucun salaire.

"Le scénario était bien rodé" explique Sylvie Ody, présidente du Comité contre l'esclavage moderne, partie civile, qui accompagne trois victimes afghanes d'une trentaine d'années.

188 victimes

La main d'oeuvre "était recrutée dans des camps de migrants ou dans des Centres d'accueil pour demandeurs d'asile (Cada). Les ouvriers partaient en camionnettes de Paris, d'Amiens ou de Chartres vers la Champagne où ils étaient hébergés dans des conditions inacceptables", détaille-t-elle.

"Ils étaient entassés à quinze ou vingt par pièce dans un hébergement insalubre, sans accès à l'hygiène, mal nourris, travaillant plus de douze heures par jour pour une rémunération insignifiante voire inexistante pour certains d'entre eux", souligne-t-elle.

Au terme des investigations, soutenues par l'inspection du travail et la Mutualité sociale agricole, 338.000 euros d'avoirs criminelles ont été saisis. Les faits visés portent sur 2017 et 2018, pour 188 victimes, afghanes et africaines, sans papiers pour l'essentiel, selon Mme Ody.

Pour cette dernière, le phénomène est loin d'être isolé dans le vignoble champenois. "En 2014 déjà, des saisonniers polonais avaient été découverts par la gendarmerie dans une autre exploitation viticole" rappelle-t-elle.

Outre leurs dirigeants, dont quatre sont placés sous contrôle judiciaire et encourent jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, sont poursuivies les sociétés Serviti, Viti-Chenille et Rajviti.

Aucune maison de champagne n'a en revanche été mise en cause pénalement.