Journaliste célébrissime, Albert Londres fut, en 1923, autorisé à visiter les bagnes de Guyane. Ses reportages sur les conditions de vie des détenus allaient émouvoir l’opinion française. Dans un premier temps, on améliora légèrement le quotidien de ces hommes. En 1936, le Front Populaire, parvenu au pouvoir, décida de cesser l’envoi de condamnés en Guyane. En 1938, à la chute du Front Populaire, on organisa encore un convoi qui resta définitivement le dernier : le président Albert Lebrun confirma les dispositions prises deux ans plus tôt. Puis il y eut la guerre et on ne ferma définitivement les bagnes que le 17 août 1946, voici juste 75 ans.