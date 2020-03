L'Espagne a enregistré 769 morts du coronavirus en 24 heures, un nouveau record dans le pays qui porte à 4.858 le nombre total de personnes tuées par la pandémie, selon le dernier bilan des autorités vendredi.

L'Espagne est le deuxième pays comptant le plus de morts dus à la pandémie derrière l'Italie. Mais son nombre de morts quotidiens est désormais supérieur à celui de l'Italie, qui a en dénombré 662 dans son dernier bilan publié jeudi soir, et est donc le plus élevé dans le monde.

Le nombre de cas confirmés s'élève par ailleurs à 64.059 avec plus de 7.800 cas en 24 heures, ce qui marque toutefois un ralentissement de la progression (+14% de jeudi à vendredi contre +18% et +20% les deux jours précédents).

Plus de 4.100 personnes sont toujours en soins intensifs tandis que 9.357 patients ont été guéris du Covid-19 en Espagne.

Les quelque 46 millions d'habitants sont soumis depuis le 14 mars à un confinement des plus stricts qui a été prolongé mercredi jusqu'au 11 avril.

Les autorités ont prévenu que cette semaine serait "difficile" avant de pouvoir espérer atteindre le pic des contagions.