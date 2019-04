Anders Holch Povlsen, l’homme le plus riche du Danemark, et sa femme, ont perdu trois de leurs quatre enfants dans les attentats qui ont fait 290 morts dimanche, a annoncé lundi un porte-parole de la société de confection Povlsen.

Selon les médias danois, il se trouvait en vacances au Sri Lanka avec sa femme Anne et leurs quatre enfants au moment des attaques. Sa femme et lui n’ont donc plus qu’un seul de leurs enfants à leurs côtés.

La même presse danoise rapporte que la famille se trouvait en vacances au Sri Lanka lors des attentats. "Nous demandons de respecter la vie privée de la famille et nous n’avons pas d’autres commentaires", a indiqué Jesper Stubkier, responsable de la communication chez Bestseller. Aucune indication n’a été donnée sur l’âge des victimes.

Pour rappel, Povlsen est propriétaire de la société de confection Bestseller - qui compte des marques comme Vero Moda et Jack&Jones -, créée en 1975 par ses parents, Merete et Troels Holch Povlsen.

Le groupe revendique près de 3 000 points de ventes dans 70 pays. M. Holch Povlsen est également actionnaire majoritaire de l’enseigne britannique de mode en ligne ASOS et possède des parts chez Zalando, spécialiste allemand de la vente en ligne. Et selon le magazine Forbes, la fortune personnelle de Povlsen avoisinerait les 8 milliards de dollars.