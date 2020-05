Le président américain Donald Trump a accusé lundi l'Organisation mondiale de la santé (OMS) d'être une "marionnette de la Chine", réitérant ses critiques sur sa gestion du coronavirus.

"Je ne suis pas content de l'Organisation mondiale de la santé", a déclaré M. Trump depuis la Maison Blanche. "Ils sont une marionnette de la Chine".

Interrogé sur le devenir de la contribution américaine à cette organisation, dont il avait annoncé la suspension mi-avril, M. Trump est resté évasif. "Nous allons prendre une décision bientôt", a-t-il déclaré.

Donald Trump accuse la Chine d'avoir dissimulé l'émergence de l'épidémie et d'en avoir volontairement sous-estimé la gravité. Soupçonnant l'OMS et son directeur général, Tedros Adhanom Ghebreyesus, d'avoir endossé aveuglément la ligne de défense de Pékin, il a suspendu les crédits américains à l'agence onusienne.

M. Guterres a implicitement condamné cette décision lundi lors de l'Assemblée mondiale de la santé, réunion annuelle des 194 pays membres de l'OMS qui se tenait virtuellement pour la première fois. "L'OMS est irremplaçable. Elle a besoin de ressources accrues, notamment pour apporter un soutien aux pays en développement.

Les Etats-Unis ont franchi lundi la barre des 90.000 décès et des 1,5 million de cas recensés de Covid-19, selon le comptage de l'université Johns Hopkins, enregistrant ainsi quelque 10.000 morts supplémentaires du nouveau coronavirus en une semaine.

La barre des 80.000 morts avait été franchie lundi dernier, et celle des 50.000 il y a un peu plus de trois semaines (le 24 avril). Les Etats-Unis sont de loin le pays qui recense, selon les bilans officiels, le plus grand nombre de morts et de cas dépistés de la maladie, détectée en Chine fin d'année dernière.

Toutefois, en prenant en compte la taille de leur population, des pays comme la Belgique, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Italie, la France ou encore la Suède comptent plus de morts par million d'habitants, selon le site de statistiques Worldometer.