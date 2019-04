Le président américain Donald Trump a accusé lundi les médias de soutenir "Joe l'endormi", surnom dont il a affublé le démocrate Joe Biden qui vient se lancer dans la course pour la présidentielle de 2020.

"Les médias (Fake News) sont à fond derrière Joe l'endormi", a lancé le président américain, dans une série de tweets semblant indiquer que la candidature de l'ancien vice-président, comme lui septuagénaire, l'inquiète plus qu'il ne veut l'admettre.

"C'est drôle, car je suis ici à cause de (Joe) Biden et (Barack) Obama. Ils n'ont pas fait le boulot, et maintenant vous avez Trump qui, lui, y va à fond!."

Joe Biden a officiellement annoncé sa candidature jeudi, optant pour une stratégie frontale d'opposition à Donald Trump, qu'il accuse de vouloir mettre à terre les valeurs de l'Amérique.

Il doit participer lundi à son premier meeting électoral à Pittsburgh, en Pennsylvanie, Etat remporté par Donald Trump en lors de la présidentielle de 2016.

Avant même le début de son discours, Donald Trump a ironisé sur cette initiative de l'ancien numéro deux de Barack Obama.

"Joe Biden l'endormi organise son premier meeting dans le merveilleux Etat de Pennsylvanie. Il ne sait visiblement pas que la Pennsylvanie connaît l'une de ses meilleures années de son histoire sur le plan économique avec un taux de chômage au plus bas et une industrie sidérurgique florissante (alors qu'elle était morte)".