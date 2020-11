Le président républicain sortant s'est gardé de reconnaître directement la victoire de Joe Biden en promettant de poursuivre un "juste combat" alors qu'il multiplie les recours en justice, sans succès, pour tenter de démontrer des fraudes lors du scrutin du 3 novembre. "Néanmoins, dans le meilleur intérêt de notre pays, je recommande" que l'agence gouvernementale chargée du transfert du pouvoir fasse "ce qui est nécessaire concernant les protocoles, et j'ai demandé à mon équipe de faire de même", a-t-il tweeté.

Le média CNN a aussi eu copie d'une lettre de la fonctionnaire Emily Murphy informant lundi après-midi le démocrate Joe Biden que l'administration Trump était prête à commencer le processus formel de transition. "A cause de récents développements impliquant des recours en justice et des certifications de résultats électoraux, je vous transmets cette lettre aujourd'hui pour que ces ressources et ces services vous soient fournis", écrit la patronne de l'agence GSA (General Services Administration). "Veuillez noter que j'ai pris cette décision de manière indépendante, sur la base du droit et des faits à ma disposition", poursuit-elle.

"Je n'ai jamais fait l'objet de pressions, directes ou indirectes, d'un responsable d'une branche de l'exécutif quelle qu'elle soit", à la Maison Blanche ou à la GSA, précise-t-elle, tout en tenant à faire état de "menaces" contre sa personne, sa famille, son personnel "et même (ses) animaux domestiques" en raison du délai entre l'annonce de la victoire de M. Biden et la décision de l'agence.

L'équipe du président-élu Joe Biden a salué dans une déclaration une étape permettant "un transfert du pouvoir pacifique". "Cette décision est un pas nécessaire pour commencer à affronter les défis auxquels la nation est confrontée, dont placer la pandémie sous contrôle et notre économie sur les rails", poursuit la déclaration.

Elle évoque une "décision finale qui est une action administrative décisive pour commencer formellement le processus de transition des agences fédérales".

Le document pointe que dans les jours qui viennent les autorités de transition vont rencontreront les représentants des agences fédérales américaines pour, entre autres, saisir l'ampleur des efforts de l'administration Trump pour "vider de leur substance" les agences gouvernementales.