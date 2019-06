Il a dépensé des millions pour s’acheter des voitures… qu’il ne peut plus conduire !

Outre la politique, Donald Trump a plusieurs passions dans la vie, même si le terme passion pour “sa” politique est sans doute exagéré : l’argent (et le pouvoir qu’il apporte), les femmes, le golf et… les voitures de luxe. Dans l’ordre qu’il vous plaira d’établir.

Les autos de luxe, c’est sans doute la moins connue du grand public. Vous ne serez guère étonnés d’apprendre que l’homme voue un véritable culte à Rolls Royce puisqu’il en possède quatre, dont trois Phantom, de 1956, 1960 (le même modèle – rare puisque seulement produit à 516 exemplaires – que possédait John Lennon) et 2015. Une Silver Cloud aussi de 1959.

La marque Mercedes est également l’une de ses favorites. Pas de Classe A dans sa collection bien sûr, mais une S 600 de 2015, une Maybach 57 S et surtout une SLR-McLaren de 2004, véritable collector, qui traînait parfois devant la Trump Tower.

Plusieurs Cadillac également dans sa collection : une Allante de 1953, deux Cadillac Limousine de 1988 (il voulait en acheter 50 mais s’est finalement limité à 2), et une Escalade de 2011.

S’il possède aussi une moto, un Chopper Orange County très m’as-tu-vu qui correspond bien au personnage puisqu’il est estampillé à son nom et… recouvert d’or 24 carats, il a aussi une prédilection pour les voitures de sport, en commençant par la modeste Acura NSX qu’il acheta pour sa compagne de l’époque (Maria Maple) et qu’il a revendu 63 300 dollars sur eBay en 2015, une Lamborghini Diablo de 1997 (elle aussi revendue en 2015 sur eBay pour 600 000 $), une Camaro Pace Car de 2011 (produite à 500 exemplaires), une Ferrari F355 Roadster et une Tesla Roadster (la première auto commercialisée par Tesla).

Sachez quand même que le règlement présidentiel US interdit au Chef de l’État de conduire ses véhicules personnels. Il doit donc se contenter d’être véhiculé dans sa Cadillac One, la limousine officielle. Mais connaissant le bonhomme, il est bien capable de faire quelques entorses au règlement. On ne voit, en effet, pas un seul policier américain oser lui dresser procès-verbal…