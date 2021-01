La révélation dimanche d’une conversation téléphonique ahurissante entre le président des États-Unis et le secrétaire d’État de la Géorgie est venue donner un piment supplémentaire aux deux élections spéciales qui détermineront, ce mardi, la future majorité au Sénat américain. De la victoire ou de la défaite des Républicains David Perdue et Kelly Loeffler, face aux Démocrates Jon Ossoff et Raphael Warnock, dépendra la possibilité, pour le Parti démocrate, de contrôler le Sénat en plus de la Maison-Blanche et de la Chambre des représentants, et, pour le futur président Joe Biden, de disposer d’une plus grande marge de manœuvre.