Donald Trump n'est "pas apte à la fonction" de président, affirme son ex-conseiller à la sécurité nationale John Bolton dans un extrait d'interview diffusé jeudi, avant la publication très attendue la semaine prochaine de son livre explosif sur son passage à la Maison Blanche.

"Je ne pense pas qu'il soit apte à la fonction. Je ne pense pas qu'il ait les compétences pour exercer ce poste", a déclaré John Bolton dans une interview à la chaîne ABC, qui doit être diffusée dans son intégralité ce week-end.

"Je n'ai vraiment pu identifier d'autre principe directeur que: qu'est-ce qui est bon pour la réélection de Donald Trump", a poursuivi celui qui fut conseiller à la sécurité nationale d'avril 2018 à septembre 2019. "Il était tellement concentré sur sa réélection, que les considérations de plus long terme étaient écartées."

John Bolton, 71 ans, qui avait accompagné Donald Trump lors de son premier sommet historique avec le dirigeant nord-coréen, a affirmé que le président était alors plus concentré "sur la séance photo" avec Kim Jong Un, plutôt que sur les conséquences de cette rencontre en termes de diplomatie.

"John Bolton s'est discrédité", a réagi jeudi matin sur la chaîne Fox News la porte-parole de l'exécutif américain, Kayleigh McEnany. "Cet homme a loué le président Trump comme étant fort sur sa politique étrangère, ne faisant pas les mêmes erreurs que les administrations précédentes", a-t-elle ajouté.

La parution de l'ouvrage de John Bolton, intitulé "The Room Where It Happened, A White House Memoir" ("La pièce où cela s'est passé, mémoires de la Maison Blanche") et dont plusieurs extraits ont déjà filtré, est prévue mardi. Mais la Maison Blanche a engagé une action en justice en urgence pour tenter de la bloquer.