Ce qu'il faut retenir

Les bureaux de vote ferment petit à petit leurs portes, les premiers résultats et tendances donnent pour l'instant Joe Biden en tête.

Comme attendu, Donald Trump a décroché l'Indiana (selon CNN et la NBC), le Kentucky et la Caroline du sud. Joe Biden, lui, a remporté le Vermont et la Virginie.

Selon le New York Times, Trump a remporté le Mississipi, le Tennessee et l'Alabama et l'Oklahoma, des Etats traditionnellement républicains. Toujours selon le journal, Joe Biden a remporté l'Illinois, le Maryland, le Delaware, le New Jersey, le Connecticut, le Massachussetts et Washington D.C.. Là encore, aucune surprise puisque ce sont des Etats qui votent habituellement pour les démocrates.



Première surprise en revanche, le Républicain a remporté la Virginie-Occidentale; il s'agit pourtant d'un Etat traditionnellement démocrate.

Les premiers résultats et premières projections



2h11 : au Texas, Joe Biden est pour l'instant donné en tête, ce qui est surprenant puisqu'il s'agit d'un Etat traditionnellement républicain. Seulement 22% des bulletins ont été dépouillés. Selon les premiers résultats, le démocrate est également en tête dans le Kansas.

1h51 : En Ohio, Biden est annoncé en tête, selon le New York Times.

1h25 : Trump est repassé devant en Floride, les résultats sont pour l'instant très serrés.

1h21 : Joe Biden serait en tête en Pennsylvanie, selon les tout premiers résultats donnés par le New York Times.

1h14 : Joe Biden vient de repasser en tête en Floride. Il est encore trop tôt pour annoncer un résultat clair dans cet Etat.

1h08 : En Géorgie, Biden est en tête. Trump par contre l'est dans le New Hampshire. Mais, là encore, très peu de bulletins ont été dépouillés. Il est donc difficile de donner une tendance sûre.

1h04 : Selon les télévisions américaines, Trump a remporté l'Indiana.