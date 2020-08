M. Trump rencontrera à Kenosha des responsables des forces de l'ordre et examinera les dégâts causés par les émeutes consécutives aux tirs d'un policier sur Jacob Blake le week-end dernier lors de son interpellation, a déclaré Judd Deere, porte-parole de la Maison Blanche. L'un des policiers qui tentait d'arrêter Jacob Blake a tiré sept fois sur lui alors qu'il tentait d'entrer dans sa voiture. L'affaire a provoqué une nouvelle vague d'émotion et de protestations à travers les Etats-Unis, venant après plusieurs autres cas récents de tirs de la police sur des Afro-Américains.

Judd Deere n'a pas indiqué si M. Trump prévoyait de rencontrer la famille de Jacob Blake, qui est paralysé à la suite des tirs et hospitalisé. La colère à Kenosha s'est rapidement propagée et transformée en affrontements nocturnes entre manifestants et policiers. La tension a culminé quand un adolescent de 17 ans a tiré dans des circonstances floues sur trois manifestants, faisant deux morts mardi soir.