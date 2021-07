Turquie: 12 personnes tuées dans un accident de bus transportant des migrants illégaux

Douze personnes ont été tuées et 26 autres blessées samedi soir dans un accident de bus transportant des migrants en situation irrégulière à Van, dans l'est de la Turquie, a annoncé dimanche la préfecture de Van citée par les médias locaux. Onze migrants et une personne qui a organisé leur transport clandestin ont péri dans l'accident, a précisé la préfecture de Van.