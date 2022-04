Ukraine: Blinken attendu à Kiev, deux mois après le début de la guerre

Monde

La Rédaction avec agences

Les chefs de la diplomatie et de la défense des Etats-Unis sont attendus dimanche à Kiev, jour de la Pâque orthodoxe, première visite américaine en Ukraine au bout de deux mois exactement d'une guerre qui fait toujours rage dans l'est et le sud.