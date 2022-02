Le point sur les derniers événements:

Ce lundi, les combats se poursuivent entre forces ukrainiennes et russes pour le cinquième jour consécutif. Depuis l'ordre d'invasion lancé par Vladimir Poutine jeudi à l'aube, les bombardements se succèdent dans plusieurs villes ukrainiennes et notamment dans la capitale, Kiev. Les Occidentaux multiplient les sanctions économiques à l'égard de Moscou, tandis que des centaines de milliers d'Ukrainiens ont fui en masse vers l'Ouest, pour rejoindre la Pologne et les pays limitrophes.

7h40: L'Ukraine affirme que la Russie a "ralenti le rythme de l'offensive"

L'armée ukrainienne a affirmé lundi que Moscou avait "ralenti le rythme de l'offensive" au cinquième jour de son invasion du pays, alors que des pourparlers sont attendus au Bélarus.

"Les occupants russes ont ralenti le rythme de l'offensive, mais tentent toujours d'engranger des succès dans certaines zones", a indiqué l'état-major ukrainien dans un communiqué.

06h50: Meta alerte sur la désinformation russe

Les groupes prorusses orchestrent diverses campagnes de désinformation sur les réseaux sociaux en utilisant de faux profils ou des comptes piratés pour dépeindre l'Ukraine comme un simple pion aux mains des Occidentaux, a affirmé Meta dimanche.

Meta a fermé les faux comptes et bloqué le partage des adresses Internet renvoyant vers des sites diffusant des fausses informations, a déclaré David Agranovich, responsable de la gestion menaces de l'entreprise.

Ces groupes "dirigent des sites web en se faisant passer pour des entités d'information indépendantes et créent de faux profils sur les plateformes des réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Telegram et également (les réseaux russes) Odnoklassniki et VK", a déclaré Meta dans un billet de blog, soulignant qu'elle avait bloqué un grand nombre de faux comptes affiliés à l'Etat russe.

"Dans certains cas, ils ont utilisé des photos de profil qui (...) ont probablement été générées à l'aide de techniques d'intelligence artificielle", ajoute le groupe.

Le petit réseau de faux comptes Facebook et Instagram ciblait les habitants d'Ukraine, et participait à diffuser de fausses informations sur les efforts de ce pays pour se défendre contre l'invasion russe.

Ce réseau a été identifié par Meta comme étant lié à des personnes en Russie et en Ukraine, ainsi qu'aux organisations médiatiques NewsFront et SouthFront en Crimée, la péninsule ukrainienne annexée par Moscou en 2014. Selon les Etats-Unis, NewsFront et SouthFront sont des organes de désinformation qui reçoivent des ordres des services de renseignement russes.

Ceux-ci font partie de plus d'une douzaine d'entités sanctionnées par Washington pour avoir tenté d'influencer l'élection présidentielle de 2020 des Etats-Unis, "sous la direction des dirigeants" de Russie.

Parmi les fausses affirmations publiées par les sites: l'Occident aurait trahi l'Ukraine, et l'Ukraine serait un Etat en faillite.

5h46: Des explosions entendues à Kiev, l'offensive russe se poursuit

Plusieurs explosions ont été entendues à Kiev tôt lundi matin, rapportent les services d'information de l'état ukrainien. La capitale ukrainienne avait connu un calme relatif durant les dernières heures. Les informations concernant les détonations n'ont pas pu être vérifiées.

Selon l'armée ukrainienne, l'offensive russe vers Kiev se poursuit. Au nord de la capitale, l'armée russe a tenté de construire un pont pour traverser la rivière Irpin, a indiqué le chef de l'armée ukrainienne sur Facebook dans la nuit de dimanche à lundi. Selon le message, une autre tentative de prendre la banlieue d'Irpin, juste à l'extérieur de Kiev, a échoué. Cette information n'a pas non plus pu être vérifiée de manière indépendante.

05h05: Biden parlera lundi avec ses alliés pour "coordonner" une réponse

Le président américain Joe Biden s'entretiendra en conférence téléphonique avec ses alliés et partenaires ce lundi pour discuter des "développements" de l'attaque russe en Ukraine et "coordonner" une "réponse unie", a déclaré la Maison Blanche.

Le communiqué ne précise pas l'identité des participants à ces discussions, qui se tiendront à 16h15 GMT.

Dimanche, les pays du G7 - Canada, France, Allemagne, Italie, Japon, Grande-Bretagne et Etats-Unis - ont prévenu qu'ils prendraient "d'autres mesures" s'ajoutant aux sanctions déjà annoncées si la Russie ne cessait pas ses opérations militaires. Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a assuré que tous les membres du G7 étaient "totalement alignés" contre l'attaque russe.

04h56: le rouble russe chute de près de 30% suite aux dernières sanctions

Le rouble russe a plongé de près de 30% par rapport au dollar lundi après que les puissances internationales ont imposé de nouvelles sanctions plus sévères à Moscou en raison de son invasion de l'Ukraine.

Le rouble était indiqué en baisse de 27% à 114,33 roubles par dollar dans les échanges internationaux, selon Bloomberg News.

Les Etats-Unis et l'Union européenne ont déclaré qu'ils excluraient certaines banques russes du système international de paiements bancaires Swift et ont personnellement visé le président russe Vladimir Poutine et son ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov.

Ils ont également interdit toute transaction avec la banque centrale de Russie.

01h34: Le Brésil restera "dans la neutralité", dit Bolsonaro

Le Brésil "va continuer dans la neutralité" et ne va pas "prendre parti" à propos de l'invasion russe de l'Ukraine, a déclaré dimanche son président Jair Bolsonaro après avoir parlé avec son homologue russe Vladimir Poutine. "Nous n'allons pas prendre parti, nous allons continuer dans la neutralité et aider selon nos possibilités à la recherche d'une solution. Nous voulons la paix, mais nous ne voulons pas nous attirer des conséquences ici", a dit le chef d'Etat d'extrême-droite, rappelant aussi que le Brésil "dépend beaucoup" des fertilisants russes.

"J'ai parlé tout à l'heure avec le président Poutine, plus de deux heures de conversation, nous avons parlé de beaucoup de choses (...) Bien sûr il a dit quelque chose sur l'Ukraine, que je garde pour moi, sans entrer dans les détails comme vous l'aimeriez", a dit M. Bolsonaro à des journalistes lors d'une conférence de presse à Guaruja, dans l'Etat de Sao Paulo (sud-est).

Le président brésilien a évité de critiquer la Russie pour son invasion de l'Ukraine. Jeudi dernier, il a désavoué le vice-président Hamilton Mourao qui avait déclaré que "le Brésil n'est pas d'accord avec une invasion du territoire ukrainien".

Jair Bolsonaro a assuré que le Brésil avait "activement" oeuvré pour que la résolution débattue au Conseil de sécurité de l'ONU, bloquée par le veto de la Russie, ne contienne pas le verbe "condamner", qui a été remplacé par "déplorer".

00h17: Ursula von der Leyen soutient l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est prononcée en faveur de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. "Avec le temps, ils nous appartiendront bel et bien. Ils sont des nôtres et nous les voulons parmi nous", a souligné dimanche Ursula von der Leyen interrogée par un journaliste d'Euronews sur l'adhésion du pays à l'Union. Elle a également souligné que la coopération est déjà en cours dans plusieurs domaines.

L'Ukraine travaille depuis un certain temps déjà à l'adhésion à l'Union européenne. Cet objectif est également inscrit dans la constitution depuis 2019.

00h00: L'Ukraine fait était de 352 morts parmi les civils, dont 14 enfants

Le ministère ukrainien de la santé a annoncé que 352 civils, dont 14 enfants, sont morts depuis le début de l’invasion russe, rapporte l'agence de presse Reuters. Il a également indiqué que 1 684 personnes, dont 116 enfants, ont été blessées.