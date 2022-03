Des frappes aériennes se sont abattues vendredi sur des zones civiles faisant une victime à Dnipro, dans le centre de l'Ukraine, selon les services d'urgence ukrainiens, une ville épargnée jusqu'à présent par les forces russes.

Tôt le matin, "il y a eu trois frappes aériennes dans la ville, frappant un jardin d'enfants, un immeuble d'appartements et une usine de chaussures à deux étages où un incendie s'est ensuite déclaré. Une personne est décédée", ont déclaré les secours ukrainiens dans un communiqué.

6h00 : Des psychologues de 20 pays veulent dissuader Poutine de continuer la guerre

Dans une lettre, des psychologues, issus d'une vingtaine de pays, veulent persuader le président russe Vladimir Poutine d'arrêter son invasion militaire en Ukraine. Ils veulent, disent-ils, lui montrer la voie vers une sortie de crise. La lettre, qui est une initiative de deux psychologues des universités de Francfort et de Marbourg, est signée par près de quarante de leurs confrères originaires entre autres des États-Unis, de Pologne, de Norvège, d'Inde ou encore du Pakistan.

Les auteurs de la missive mettent en lumière les conséquences pour les personnes qui déclenchent une guerre. Celle-ci conduit finalement au "rejet, à l'isolement et à la menace physique". "Nous voulons vous montrer un moyen de sortir de cette situation dangereuse", écrivent-ils.

Il n'est pas certain que la lettre sera lue par Vladimir Poutine. Les initiateurs l'ont téléchargée via le portail Internet sur lequel les citoyens russes peuvent envoyer des messages au maitre du Kremlin. Mais l'intention est surtout d'envoyer un signal à l'opposition en Russie et à la population en Ukraine.

5h00 : Twitter et Facebook suppriment des messages de l'ambassade russe à Londres

Des commentaires postés par l'ambassade russe au Royaume-Uni au sujet du bombardement d'un hôpital pédiatrique en Ukraine ont été enlevés par les plateformes Twitter et Meta (Facebook) qui estiment qu'ils allaient à l'encontre de leurs règles sur la négation d'évènements violents, ont annoncé les sociétés jeudi, citées par l'agence de presse Reuters. A Marioupol, le bombardement russe de l'hôpital pédiatrique a fait trois morts dont une fillette, selon la mairie de cette ville portuaire. Le précédent bilan publié mercredi par les autorités faisait état de 17 personnes blessées. L'attaque contre cet hôpital a provoqué l'indignation des autorités ukrainiennes et occidentales.

4h45 : Les Etats-Unis adoptent un budget avec 14 milliards pour l'Ukraine

Le congrès américain a adopté jeudi un nouveau budget fédéral, qui comprend une enveloppe de près de 14 milliards de dollars pour la crise ukrainienne. Le texte voté par des sénateurs des deux camps. Il comprend un volet économique et humanitaire, mais aussi des armes et des munitions pour Kiev. Approuvé la veille par la chambre des représentants, le nouveau budget doit désormais être promulgué par le président américain Joe Biden.

4h30 : Le Japon va sanctionner trois banques du Bélarus

Le Japon va geler les avoirs de trois banques du Bélarus, a annoncé jeudi le gouvernement de Tokyo, quelques jours après la décision de l'Union européenne de durcir les sanctions contre Minsk en raison de son soutien à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les sanctions de Tokyo contre le Bélarus, qui seront imposées à partir du 10 avril, interviennent alors que le Japon agit de concert avec ses partenaires occidentaux pour faire pression sur Moscou en imposant une série de mesures aux institutions financières et sur les exportations vers la Russie, notamment de semi-conducteurs.

4h00 : Le Premier ministre chinois juge la situation en Ukraine "déconcertante"

Le Premier ministre chinois Li Keqiang a qualifié la situation en Ukraine de "déconcertante, en effet". "Nous espérons sincèrement que la situation va s'améliorer et que la paix reviendra rapidement", a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse à Pékin vendredi, en fin de congrès annuel du parti populaire chinois. Le Premier ministre a en outre déclaré qu'il était important de soutenir la Russie et l'Ukraine dans leurs négociations."Nous soutenons et encourageons tous les efforts qui mènent à un règlement pacifique de la crise", a-t-il souligné.

M. Li a appelé à la retenue, affirmé qu'il était important d'éviter que la spirale de tensions devienne hors de contrôle.

Cependant, interrogé par un journaliste, le dirigeant a continué de refuser de critiquer la Russie pour son invasion de l'Ukraine. Il a aussi décrié les sanctions internationales contre la Russie.

Ces sanctions selon lui "vont nuire à la reprise économique mondiale. Ce n'est dans l'intérêt de personne".

3h45 : L'armée ukrainienne assure freiner les offensives russes en diverses villes

L'armée ukrainienne affirme avoir repoussé et freiné des offensives russes en divers endroits. Au nord du pays, les Russes sont empêchés d'accéder à la ville de Tchernihiv, assure l'Etat-major du pays sur Facebook. Près de Kharkiv, à l'est du pays, les Russes tentent toujours de bloquer la ville par le nord, ce qui semble ne pas encore avoir été couronné de succès.

Sur la Mer noire et la Mer d'Azov, les conditions météorologiques auraient forcé les navires de la marine russe à retourner vers leurs bases.

Au sud du pays, les Russes tentent toujours de prendre le contrôle de la ville de Mykolaïv. Selon les forces armées ukrainiennes, leurs opposants seraient toujours empêchés et auraient subis de lourdes pertes.

Cependant, ces informations communiquées par Kiev ne peuvent être vérifiées de manière indépendante.

3h30 : "L'Ukraine fait partie de la famille européenne", affirme Charles Michel

Le président du Conseil européen Charles Michel a assuré que l'Ukraine, sous le coup d'une offensive russe, "fait partie de la famille européenne". Le leader européen s'exprimait après un premier volet d'un sommet européen organisé à Versailles (France) jeudi soir. Les dirigeants européens poursuivront leurs discussions sur le conflit russo-ukrainien vendredi matin. Charles Michel a assuré à la presse au sortir de la réunion que l'UE comptait "montrer un soutien sans faille, ferme, à l'Ukraine, c'est-à-dire être engagé sur le plan financier et matériel", évoquant une proposition de débloquer 500 millions d'euros supplémentaires pour le pays.

3h15 : L'ex-chancelier allemand Schröder à Moscou pour s'entretenir avec le président Poutine

L'ex-chancelier allemand Gerhard Schröder est présent à Moscou pour une entrevue avec le président russe Vladimir Poutine au sujet du conflit en Ukraine, rapporte l'agence de presse allemande dpa. Un premier contact a déjà eu lieu jeudi, mais il n'est pas encore déterminé si celui-ci donnera lieu à un nouvel entretien. C'est à la demande d'une médiation de la part de l'Ukraine que ces discussions ont lieu.

3h00 : Le long convoi militaire russe semble s'être dispersé selon des images satellites

Le convoi militaire russe qui s'étalait sur plusieurs dizaines de kilomètres semble s'être largement dispersé, selon de nouvelles images satellites, de l'entreprise Maxar Technologies, relevées par le média américain CNN. Sur les images captées jeudi à 11H37 heures locales, il apparait que des éléments du convoi ont adopté de nouvelles positions dans les bois près du village de Loubianka, à 40 kilomètre du centre de la capitale Kiev.

Plus au nord, des appareils russes peuvent être aperçus près de la base aérienne de Hostomel en route vers des zones résidentielles près d'Ozera, à 27 kilomètres de la capitale Kiev.

Dans un terrain près de Berestianka, ce sont des camions et tanks qui sont observables. Des équipements d'artillerie sont aussi désormais installés près de Loubianka.

Non loin d'Ivankiv, où se terminait le convoi long de 60 kilomètres, il reste des véhicules et autres matériels.

Le convoi avait été repéré pour la première fois fin février par cette entreprise américaine, et il ne formait alors que 5 kilomètres. Il était alors en route depuis le Bélarus vers Kiev. Ses rangs ont grossi au point de former un convoi long de 60 kilomètres. Début mars, il était à l'arrêt à une vingtaine de kilomètres de la capitale.

Il n'était plus observable les jours passés à cause de la nébulosité. Mais grâce à un ciel dégagé jeudi, l'entreprise Maxar a pu prendre de nouvelles photos de la formation militaire russe.

2h30 : Des posts appelant à la "mort des envahisseurs russes" autorisés sur Facebook et Instagram

Meta, la maison mère de Facebook et d'Instagram, a annoncé jeudi faire des exceptions à son règlement sur l'incitation à la violence et à la haine en ne supprimant pas des messages hostiles à l'armée et aux dirigeants russes.

"En raison de l'invasion russe de l'Ukraine, nous faisons preuve d'indulgence pour des formes d'expression politique qui enfreindraient normalement nos règles sur les discours violents telles que +mort aux envahisseurs russes+", a confirmé à l'AFP Andy Stone, responsable de la communication de Meta.

"Nous continuons de ne pas autoriser des appels crédibles à la violence contre des civils russes", ajoute-t-il.

La déclaration de Meta intervient après la publication d'un article de l'agence Reuters, citant des courriels échangés par des modérateurs de contenus du géant des réseaux sociaux et affirmant que la mise à jour du règlement s'appliquait à l'Arménie, l'Azerbaïdjan, l'Estonie, la Géorgie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie, la Russie, la Slovaquie et l'Ukraine.

2h25 : L'Occident doit envoyer des armes en Ukraine, selon la Première ministre estonienne

La Première ministre estonienne Kaja Kallas appelle l'Occident à envoyer des armes en Ukraine, sans préciser spécifiquement à quel type d'armes elle fait référence. "L'Estonie a déjà décidé en janvier d'aider l'Ukraine de plusieurs manières: humanitaire, financière et avec des armes. Il s'agit maintenant pour M. Poutine de ne gagner cette guerre", a déclaré Mme Kallas aux journaux du groupe de médias allemand Funke et au journal français Ouest-France. "Nous devons soutenir l'Ukraine avec tout ce que nous avons", a-t-elle déclaré.

1h00 : Plus de 30 civils auraient péris en une vingtaine de jours dans les régions séparatistes

Plus de trente civils ont été tués dans les régions séparatistes pro-russes à l'est de l'Ukraine au cours des trois dernières semaines, rapporte l'agence de presse d'Etat, TASS, citant des représentants séparatistes. Rodion Miroshnik, un représentant de la république auto-proclamée de Lougansk, a fait état d'un bilan de 34 civils tués et de 180 blessés en 22 jours, dans ce qu'il décrit comme "une escalade" de la part des forces ukrainienne dans le Donbass.

L'information ne pouvait être recoupée de manière indépendante.

Moscou a reconnu les territoires séparatistes de Lougansk et Donetsk comme Etats indépendants fin février.

Ensuite les dirigeants de ces républiques auto-proclamées ont fait appel à l'aide du président russe Vladimir Poutine pour se protéger de l'armée ukrainienne.

Des offensives russes sont depuis lors menées aussi dans d'autres régions ukrainiennes, déclenchant un exode massif d'Ukrainiens vers l'Ouest.

00h50 : Réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur les armes biologiques demandée par Moscou

Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira vendredi à 16H00 HB en urgence sur la fabrication supposée d'armes biologiques en Ukraine, à la demande de Moscou dont la crédibilité en matière d'armes chimiques a été mise en cause par Washington et Londres lors d'une session sur la Syrie. La Russie accuse Washington et Kiev de gérer des laboratoires destinés à produire des armes biologiques en Ukraine, ce qui a été démenti par les deux capitales. Moscou avait déjà accusé en 2018 les Etats-Unis de mener secrètement des expérimentations biologiques dans un laboratoire de Géorgie, une autre ex-république soviétique qui, comme l'Ukraine, ambitionne de rejoindre l'Otan et l'Union européenne.

00h15 : Des couloirs humanitaires vers la Russie dont les chars sont aux portes de Kiev

Moscou a promis jeudi l'ouverture quotidienne de couloirs humanitaires pour permettre aux Ukrainiens fuyant les combats de gagner la Russie, alors même que son armée poursuivait sa manoeuvre d'encerclement de Kiev.

00h01 : Zelensky accuse Moscou d'une "attaque" sur un couloir humanitaire vers Marioupol

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé vendredi l'armée russe d'empêcher l'évacuation de civils des villes encerclées de Marioupol et Volnovakha (sud-est) et d'avoir mené une attaque sur le trajet prévu d'un couloir humanitaire. "Les troupes russes n'ont pas cessé le feu. Malgré tout, j'ai décidé d'envoyer un convoi de véhicules vers Marioupol, avec de la nourriture, de l'eau, des médicaments (...) Mais les occupants ont lancé une attaque de char exactement là où devait passer ce couloir", a-t-il affirmé, dans une vidéo, ajoutant qu'environ 100.000 personnes avaient pu quitter ces deux derniers jours d'autres villes ukrainiennes en proie aux combats.