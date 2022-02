Le souverain pontife, qui avait appelé mercredi à "préserver le monde de la folie de la guerre", est resté "un peu plus d'une demi-heure sur place", a-t-on ajouté de même source.

Jeudi, quelques heures après l'attaque de l'Ukraine par les troupes de Moscou, le Vatican avait estimé que des négociations étaient encore possibles pour trouver une solution pacifique au conflit russo-ukrainien.

"Les scénarios tragiques que tout le monde craignait deviennent malheureusement la réalité. Mais il y a encore du temps pour de la bonne volonté, il y a encore de l'espace pour des négociations", avait déclaré Pietro Parolin, cardinal-secrétaire d'Etat et n°2 du Vatican.

Ces dernières semaines, le pape a appelé à plusieurs reprises à la paix en Ukraine, exhortant les responsables politiques à "un examen de conscience".

Mercredi, lors de l'audience générale hebdomadaire, il avait déploré les "scénarios de plus en plus alarmants" qui se profilaient en Ukraine, menaçant "la paix de tous".

"J'ai une grande douleur dans le coeur devant l'aggravation de la situation en Ukraine. Malgré les efforts diplomatiques de ces dernières semaines, des scénarios plus en plus alarmants s'ouvrent. Comme moi, beaucoup de monde ressent angoisse et inquiétude", avait-il déclaré.