Ukraine: les pays occidentaux menacent Moscou de "lourdes" conséquences

Monde

Les dirigeants des Etats-Unis et de plusieurs pays européens dont l'Allemagne et la France ont affirmé lundi lors d'une visioconférence leur soutien "sans réserve" à l'intégrité territoriale de l'Ukraine et promis des "conséquences très lourdes" à la Russie en cas "d'agression" contre ce pays.