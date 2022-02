Le président russe Vladimir Poutine et son homologue français Emmanuel Macron ont discuté de l'Ukraine et notamment des "garanties de sécurité" exigées par Moscou jeudi, lors de leurs troisième conversation téléphonique de la semaine sur ce sujet, a indiqué le Kremlin.

"Un dialogue constructif a continué sur les questions de l'Ukraine et de l'initiative russe pour instaurer des garanties juridiques à long terme concernant la sécurité de la Fédération de Russie", a indiqué le Kremlin dans un communiqué, évoquant à nouveau les "provocations" des dirigeants ukrainiens.

Zelensky dit avoir parlé avec Macron d'une "accélération du processus de paix"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué avoir discuté jeudi avec son homologue français Emmanuel Macron d'une "accélération du processus de paix" dans son pays, dans un contexte de craintes d'offensive russe.

"Poursuite du dialogue avec @EmmanuelMacron sur la lutte contre les défis sécuritaires et une accélération du processus de paix dans le cadre du format Normandie", réunissant Russie et Ukraine avec médiation de la France et de l'Allemagne, a tweeté M. Zelensky après un entretien avec M. Macron.