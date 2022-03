Au 27e jour du conflit en Ukraine, deux "bombes superpuissantes" ont frappé mardi Marioupol, selon les autorités de la grande ville portuaire ravagée par les bombardements russes où 100.000 civils sont coincés, tandis que les habitants de Kiev, sous couvre-feu, se terraient chez eux. Plus de 3,5 millions de personnes ont fui l'Ukraine et les combats depuis le début de la guerre.

Retrouvez les dernières informations dans notre direct ci-dessous:



04h44: Zelensky qualifie les pourparlers de paix avec la Russie de "très difficiles"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky qualifie les pourparlers de paix avec la Russie de "très difficiles", dans un message vidéo publié mercredi à l'aube. Les discussions "sont très difficiles, parfois scandaleuses, mais nous avançons pas à pas", a affirmé le dirigeant, précisant que les négociateurs ukrainiens parlementent tous les jours.

"Nous allons travailler, nous allons lutter. Jusqu'à la fin. Courageusement et ouvertement", a poursuivi M. Zelensky dans sa vidéo.

Il remercie en outre la communauté internationale pour le soutien apporté à son pays. Il dit espérer que les rencontres à très haut niveau qui auront lieu dans les prochains jours à Bruxelles, le président américain Joen Biden participant à des réunions de l'Otan et de l'UE, mèneront à davantage d'appui encore. Il s'attend donc à de nouvelles sanctions contre la Russie et de nouvelles formes d'aide.

04h34: 100.000 personnes toujours bloquées dans "l'enfer glacial" de Marioupol

Environ 100.000 personnes sont encore bloquées sous les bombes russes dans Marioupol assiégée, près d'un mois après le début de l'invasion de l'Ukraine par les forces russes, qui ne contrôlent qu'une grande ville mais en bombardent toujours plusieurs. La proposition du président ukrainien Volodymyr Zelensky de rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine pour dégager des "compromis", y compris sur les territoires occupés de la Crimée et du Donbass, est restée lettre morte mardi, les Russes espérant un processus de négociations "plus énergique, plus substantiel", selon Dmitri Peskov, le porte-parole de la présidence russe.

En attendant l'éventuelle amorce d'un cessez-le-feu, "près de 100.000 personnes dans des conditions inhumaines" sont piégées dans les ruines de Marioupol, "en état de siège total, sans nourriture, sans eau, sans médicaments, sous des bombardements constants", a alerté M. Zelensky dans une vidéo publiée mercredi à l'aube. Des habitants ayant fui Marioupol ont décrit à l'ONG Human Rights Watch "un enfer glacial, avec des rues jonchées de cadavres et de décombres d'immeubles détruits".

Marioupol, ville portuaire majoritairement russophone et stratégiquement située entre la Crimée (sud), occupée par Moscou depuis 2014, et le territoire séparatiste de Donetsk (est), est bombardée depuis des semaines par les Russes. Elle a été visée mardi par deux "bombes superpuissantes", selon la municipalité, qui n'a pas donné de bilan.

02h42: Des combats signalés dans la ville de Kharkiv

Les forces armées ukrainiennes assurent avoir repoussé une attaque menée par l'armée russe dans la ville de Kharkiv, à l'est du pays. Des hélicoptères de combat russes ont été déployés mardi soir, selon le média ukrainien Ukrayinska Pravda, citant le chef régional de la Défense. "Nos troupes maintiennent leurs positions", a affirmé M. Oleg Sinegoubov. Selon lui encore, la situation dans la ville assiégée d'Izyum, à une centaine de kilomètres de là, était difficile. Aucune connexion n'était établie avec la ville mardi soir.

Tous les efforts pour établir un couloir humanitaire ont été rejetés par la partie russe, a encore ajouté ce responsable ukrainien.

Ces informations, rapportées par l'agence de presse dpa, ne pouvaient pas être vérifiées de manière indépendante.

01h04: Le président ukrainien invite le pape à devenir médiateur entre Kiev et Moscou

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a invité mardi le pape François à jouer le rôle de médiateur dans les négociations entre Kiev et Moscou, qui a lancé fin février une guerre contre l'Ukraine. "On apprécierait le rôle médiateur du Saint-Siège pour mettre fin à la souffrance humaine" en Ukraine, a écrit M. Zelensky sur Twitter à l'issue d'un entretien téléphonique avec le pape, alors que le Kremlin a jugé peu avant que les pourparlers en cours avec Kiev n'étaient pas assez "substantiels".

Le président ukrainien a encore déclaré avoir informé "sa Sainteté de la situation humanitaire difficile et du blocage des couloirs humanitaires par les troupes russes", tout en le remerciant pour ses "prières pour l'Ukraine et la paix".

M. Zelensky a "demandé (au pape) de venir dans notre pays dans ce moment très important", a-t-il ajouté dans une vidéo diffusée dans la nuit de mardi à mercredi. "Et je crois que nous pouvons organiser cette visite importante qui apporte un soutien significatif à chacun d'entre nous, chaque Ukrainien".

01h01: L'opposition bélarusse appelle à des sanctions contre Loukachenko

Pavel Latouchko, figure de l'opposition bélarusse, a appelé mercredi à des sanctions contre le Bélarus aussi dures que celle visant la Russie et à des poursuites judiciaires contre son président Alexandre Loukachenko, "complice" de Vladimir Poutine dans l'invasion de l'Ukraine. Le président russe "Poutine a été condamné à juste titre partout dans le monde. Mais Loukachenko mérite un opprobre bien plus généralisé qu'il n'a eu jusqu'à présent", écrit M. Latouchko dans l'hebdomadaire britannique The New European.

Cet ancien ministre de la Culture, qui vit en exil à Varsovie après son limogeage pour avoir appelé publiquement à de nouvelles élections au Bélarus en 2020, a estimé que le président bélarusse était "complice" dans la guerre en Ukraine, en ayant permis à la Russie d'utiliser son territoire pour l'invasion.

"Il a beau être le pion de Poutine, un dirigeant fantoche dans un Etat fantoche, c'est aussi un acteur majeur dans cette situation horrible, et il est temps que l'Occident s'en rende compte et agisse en conséquence", poursuit-il, demandant que soient infligées à la Biélorussie "les mêmes sanctions" que celles visant des intérêts russes.

00h42: L'opération en Ukraine se déroule comme prévu, assure le Kremlin

Un porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a affirmé au média américain CNN que l'opération militaire russe en Ukraine se déroulait "strictement selon les plans". M. Peskov a déclaré mardi que le président russe Vladimir Poutine n'avait "pas encore" atteint son objectif en Ukraine "mais que les choses se déroulaient comme prévu. La Russie décrit l'invasion de l'Ukraine comme "une opération spéciale". "C'est une opération sérieuse avec des buts sérieux", a assuré M. Peskov en anglais, ajoutant que Moscou visait à éliminer le potentiel militaire de l'Ukraine.

Le porte-parole a réitéré le fait que l'armée russe ne vise que des cibles militaires et non civiles, tout en blâmant des "régiments nationalistes qui non seulement tentent de se protéger derrière des boucliers humains, ouvrant donc la voie à des victimes civiles".

Parmi les objectifs du Kremlin, le porte-parole avance que la Russie souhaite que l'Ukraine reconnaisse la Crimée comme "une partie inattaquable de la Russie et que les républiques auto-proclamées de Donetsk et Lougansk sont déjà des Etats indépendants".

Le gouvernement américain et l'Ukraine assurent depuis plusieurs jours que les forces armées russes ont été ralenties par des difficultés logistiques majeures et font peu de progrès, en particulier au nord et à l'est du pays.