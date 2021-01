"Nous pleurons les pertes en vies humaines et les blessés dans l'accident d'un autobus à Mayabeque. Nos condoléances à la famille et aux amis", a déclaré le président cubain Miguel Díaz-Canel.

L'accident s'est produit vendredi soir dans la municipalité de Güines, à environ 54 km de La Havane, et jusqu'à présent a laissé "10 morts, neuf sur place et un à l'hôpital", ont indiqué les autorités, selon le portail de l'Agence de presse officielle cubaine. L'autobus a quitté la route et s'est renversé, faisant 24 blessés qui ont été transférés dans les hôpitaux voisins et dans la capitale.