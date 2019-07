Alexandre Benalla vient de créer son compte sur Twitter et il n'a pas traîné pour se faire remarquer.

Ce 17 juillet, cela faisait exactement 1 an jour pour jour que le quotidien français Le Monde avait révélé ses débordement lors du 1er mai à la place de la Contrescarpe. C'est également la date à laquelle il a décidé d'ouvrir son compte personnel sur Twitter.

Pour sa première publication, il a décidé de partager une interview accordée au Nouvel Économiste à propos de la société de sécurité et d'intelligence économique qu'il a lancée en Afrique: Comya.

Dans cette interview, il dit notamment: "J’ai eu un sens du lead assez précoce, ayant été chef scout chez les Scouts unitaires de France à 15 ans. Malgré mon jeune âge, dans les fonctions que j’ai été amené à assumer, j’ai toujours été un peu leader". Une phrase qui a fait réagir la responsable de communication des Scouts unitaires de France: "Nous avons fait des recherches de notre côté. D'après nos archives et les chefs de groupe de l'époque, Alexandre Benalla a fait un camp d'été chez les SUF à 12 ans. Donc, 3 semaines dans notre mouvement."

Cependant, Benalla n'a pas tardé à répondre en postant une photo de lui de l'époque en tenue de scout et de préciser, qu'en réalité, il est aller chez les Scouts d'Europe, le mouvement catholique, et non chez les Scouts unitaires: "J'avais 13 ans, retour d'un week-end en forêt à Saint-Evroult, six mois après le grand camp passé avec les Scouts d'Europe. Mes camarades de la Troupe de Sées et de la patrouille du léopard ne m'ont pas oublié, c'est le principal."