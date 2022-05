Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la Chine, alliée de Moscou, s'est abstenue de condamner cette guerre. Ce mardi, un ancien ambassadeur chinois en Ukraine, Gao Yusheng, s'est permis une rare critique envers Vladimir Poutine lors d'un séminaire en ligne, indique The Guardian.

Ses commentaires ont été dans un premier temps rapportés par un média chinois, Phoenix News, avant d'être retirés. Mais un ancien fonctionnaire du département d'État américain, David Cowhig, en a fait une traduction toujours accessible. Selon cette dernière, Gao Yusheng en poste en Ukraine entre 2005 et 2007 a employé un ton grave. "Après le déclenchement de la guerre, la situation en Ukraine a fondamentalement changé. Le pays est uni dans sa résistance à la Russie et son salut. On peut dire que la Russie a complètement perdu l'Ukraine. L'échec de la guerre éclair russe, l'incapacité à obtenir un résultat rapide, indique que la Russie commence à échouer.", a-t-il commenté, selon cette dernière.

Dans son élocution, le diplomate a attribué la cause de cet échec "au processus de déclin" qui touche le pays depuis la chute de l'Union soviétique. "La soi-disant renaissance ou revitalisation de la Russie sous la direction de Poutine est fausse ; ça n'existe tout simplement pas. Le déclin de la Russie est évident dans ses sphères économiques, militaires, technologiques, politiques et sociales, et a eu un impact négatif sérieux sur l'armée russe et son effort de guerre", a-t-il formulé, selon la traduction du fonctionnaire américain.