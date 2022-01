Depuis plusieurs semaines, le Premier ministre Britannique Boris Johnson est dans la tourmente en raison de fêtes organisées à Downing Street en plein confinement. Suite à ce scandale, communément appelé le "Partygate", de nombreux députés travaillistes ont appelé à la démission du leader conservateur. Egalement critiqué au sein de son propre parti, Boris Johnson pourrait prochainement être poussé vers la sortie. Si cette démission venait à être actée, plusieurs noms sont déjà cités pour remplacer "BoJo".



Selon plusieurs observateurs, le plus grand favori à la succession de Boris Johnson est Rishi Sunak. L'actuel chancelier de l'Echiquier (ministre des Finances, ndlr) jouit d'une grande popularité dans les rangs de la droite et a d'ailleurs été élu "conservateur le plus populaire du pays". Fils d'un médecin et d'une pharmacienne originaires d'Inde, Rishi Sunak (41 ans) a fait carrière comme banquier avant de se tourner vers la politique. Il a également épousé la fille d'un milliardaire indien, qui est maintenant l'une des femmes les plus riches d'Angleterre. Sa nomination au poste de leader du Parti conservateur, et par conséquent au poste de Premier ministre, pourrait toutefois être compromise en raison de récents scandales. En effet, le politicien n'a pas divulgué l'intégralité de la fortune de sa famille lorsqu'il est devenu ministre et a été critiqué en décembre dernier pour s'être rendu en Californie en pleine crise sanitaire.

L'autre grande favorite à la succession au poste de Premier ministre est une femme: Liz Truss. Actuellement secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, cette conservatrice de 46 ans est parfois comparée à Margaret Thatcher en raison de sa rigidité et son franc-parler. Dotée d'une grande expérience grâce à sa présence dans les gouvernements de David Cameron et Theresa May, la politicienne originaire d'Oxford n'hésite pas à faire entendre ses idées et son opposition au mouvement "woke", décrié chez les conservateurs. Toutefois, Truss n'est pas très populaire auprès des électeurs: seulement 51% des Britanniques connaissent son identité, selon le magazine politique New Statesman.

Parmi les autres noms cités, l'on retrouve également Jeremy Hunt. Ce conservateur de 55 ans, secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères sous Theresa May, avait échoué à accéder au poste de leader des Tories en 2019, face à Boris Johnson lui-même. Son expérience joue en sa faveur, mais il reste moins populaire que Rishi Sunak ou Liz Truss.



Enfin, la surprise pourrait également venir de Michael Gove (54 ans), actuel secrétaire d'Etat à l'Egalité des Chances, ou de Sajid Javid (52 ans), actuel ministre de la Santé. Ce dernier a le désavantage d'être fortement associé aux restrictions sanitaires imposées dans le cadre de la pandémie de coronavirus.



Le nom de Jacob Rees-Mogg (52 ans), leader de la Chambre des communes, est également parfois cité par plusieurs observateurs. Eurosceptique et climatosceptique, cet ancien hommes d'affaires est connu pour ses positions extrêmement conservatrices.